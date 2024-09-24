"Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы": у Зеленского сделали важное уточнение

Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы, который президент Владимир Зеленский готовится представить руководству США. План состоит из военной и дипломатической частей и содержит четкие шаги по достижению справедливого и длительного мира.

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Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. "План победы Украины, который президент Владимир Зеленский презентует в США, содержит четкое видение шагов, которые необходимо предпринять для обеспечения справедливого и длительного мира", - написал он в официальном Telegram-канале.

Ермак добавил, что у Украины должна быть преимущество на поле боя, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить боевые действия.

"Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение по большинству направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", - заявил руководитель ОП.

К тому же, Украина нарастила производство оружия в шесть раз, заявил Ермак и добавил, что в то же время ей все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы производить все необходимое.

"Призвал наших союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Средства противовоздушной обороны, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды – в нашем приоритетном списке", – рассказал он.

Также глава ОП призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность предоставления Украине разрешения на удары по территории РФ и использование замороженных активов России для поддержки украинского государства.

"Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы. Я также призвал партнеров не учитывать угрозы эскалации со стороны РФ", – заявил Ермак.

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