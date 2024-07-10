Привезли к границе на зерновозе: в Одесской области задержали группу из 23 мужчин, которые пытались попасть в Молдову. Видео

В Одесской области пограничники задержали группу из 23 мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и попасть в Молдову. Помощник организатора незаконной схемы подвез их в пограничную зону на зерновозе.

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После этого мужчины самостоятельно должны были преодолеть границу пешком. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

За организацию переправы мужчины должны были заплатить от $5000 до $16 000.

Однако их попытка была прекращена, и пограничники задержали "туристов". На всех задержанных составили административные протоколы, а круг причастных к схеме лиц устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области пограничники задержали 17 украинских "туристов", направлявшихся в сторону границы с Приднестровским регионом Молдовы. "Уклонисты" двигались одновременно двумя автодорогами тремя автомобилями.

Напомним, 7 июля в ГНСУ сообщили о задержании на границе с Румынией мужчины, пытавшегося незаконно выехать из Украины, спрятавшись за спинками задних сидений автомобиля. Теперь его ждет административная ответственность. Таким образом жительница Харьковщины пыталась вывезти своего жениха за границу. Женщине за этот поступок "светит" уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГНСУ сообщили о задержании на Закарпатье группы мужчин, пытавшихся незаконно покинуть пределы Украины. Для того чтобы остановить уклонистов в 50 метрах от границы, пограничникам пришлось применять оружие.

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