Проредили ряды: на Лиманском направлении украинские дроны уничтожили вражескую пехоту и "мотоциклистов". Видео

Украинские военные продолжают зачищать украинскую территорию от российских оккупантов. На этот раз успешную операцию на Лиманском направлении провели операторы беспилотных систем SIGNUM.

Видео дня

В результате была уничтожена вражеская пехота и "мотоциклисты". Видео опубликовали в Telegram-канале подразделения.

"Выловили и ликвидировали ублюдков на Лиманском направлении! Пилоты SIGNUM очень филигранно и точно отработали по пехоте противника", – говорится в сообщении.

Наши бойцы поразили технику и пехоту оккупантов

На видео запечатлены поражения и преследование автомобилей и мотоциклов на проселочных дорогах, а также точечные попадания по пехоте оккупантов, которая пытается укрыться возле разрушенных зданий и остановок общественного транспорта.

Главные истории дня

Военные отметили, что Лиманское направление остается одним из ключевых в Донецкой области. Здесь российские войска продолжают попытки продвижения, действуя преимущественно небольшими штурмовыми группами, однако украинские защитники их уничтожают.

Стоит отметить, что украинские военные очистили от российских войск 75 кв. км территории на Лиманском направлении и вернули под контроль 10 кв. км. Также были нанесены удары по российской логистике и уничтожено значительное количество техники и личного состава.

Напомним, ранее на одном из направлений пилоты истребителя Су-27 ювелирно поразили захватчиков. Авиабомба, которую они сбросили с самолета, попала прямо в здание, где укрывались россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях на Запорожском направлении Силы обороны поразили пусковую установку российского ЗРК "Бук-М1". Вражескую машину обнаружили и поразили украинскими ударными беспилотниками "Дартс" и "Котигорошко".

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