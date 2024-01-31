'Процессом руководят опытные генералы': Наев рассказал об обучении в Северной операционной зоне. Видео

В Северной операционной зоне на постоянной основе проходят комплексные военные тренировки. Это нужно для того, чтобы воины при росте угрозы смогли действовать правильно и профессионально.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев, дополнив сообщение видео с кадрами учений.

Процесс руководят опытные генералы, командиры бригад, батальонов, рот и взводов — настоящие лидеры, имеющие авторитет среди личного состава.

"Комплексные тренировки в Северной операционной зоне проводятся во всех группировках. В них всегда участвуют подразделения Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и силы территориальной обороны для роста уровня обученности", — отметил Наев.

Также командующий поблагодарил всех воинов, стоящих на защите нашей независимости. Они ведь делают все возможное для того, чтобы приблизить нашу Победу.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Северной операционной зоне проводятся постоянные тренировки контрдиверсионных групп. Это делается для того, чтобы подготовить военнослужащих к выявлению и нейтрализации российских диверсантов, пытающихся пересечь границу.

Мы также сообщали, что в сети появилась видео тренировка бойцов 42-й отдельной механизированной бригады, которые проходят в перерывах между штурмами и обороной позиций. Военные усовершенствуют свои навыки владения оружием на полигоне.

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