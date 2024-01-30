В перерывах между штурмами и обороной позиций: в ВСУ показали кадры из тренировок 42-й бригады. Фото

В сети показали тренировки бойцов 42-й отдельной механизированной бригады, которые проходят в перерывах между штурмами и обороной позиций. Военные усовершенствуют свои навыки владения оружием на полигоне.

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Каждый воин ставит себе за цель отличное владение как минимум автоматом, пулеметом и гранатометом. Соответствующие фото показали в Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, ранее в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского показали тренировки, которые регулярно проходят наши защитники, чтобы всегда быть готовыми к встрече с врагом. Военные совершенствуют свои навыки и улучшают моральное и физическое состояние.

Морпехи тренировались в условиях, приближенных к полевым. Они отрабатывали передвижение на лодке по воде, движение с оружием в условиях низкой видимости и собственно стрельбу.

В Генштабе ВСУ объяснили, как происходит отбор военных на обучение за границей. Соответствующее решение о направлении отдельного военнослужащего или подразделения принимает военный руководитель не ниже командира отдельной воинской части. Он ориентируется на их соответствие установленным для каждого вида подготовки требованиям.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев показал, как украинские бойцы проводят соответствующие тренировки, чтобы отточить свою эффективность. Военнослужащие готовятся к выявлению и нейтрализации российских диверсантов, пытающихся пересечь границу.

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