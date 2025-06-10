Пуск, сближение, подрыв: военные показали, как ночью сбивали российские цели. Впечатляющее видео

Российские захватчики в ночь 10 июня вновь нанесли комбинированный воздушный удар по Украине. Однако подавляющее большинство российских средств поражения было сбито противовоздушной обороной Украины.

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Воздушное командование "Центр" показало, как выглядела работа их подразделений прошлой ночью. Также в ВвК "Центр" поблагодарили наших воинов неба.

"Пуск. Сближение. Подрыв возле цели. Цель уничтожена! Без лишних слов – только профессиональная работа ради жизни мирных украинцев!" – прокомментировали в ВвК "Центр" соответствующее видео.

В ВвК "Центр" призвали присоединяться к операторам БпЛА-перехватчиков (зенитных дронов).

Зона ответственности Военно-воздушного командования "Центр" – в центральной части территории Украины, это Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская, Черниговская, и частично Полтавская и Сумская области.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июня российские захватчики атаковали Украину 322 средствами воздушного нападения. А именно – 315 ударными БпЛА типа Shahed, двумя баллистическими ракетами KN-23, а также пятью крылатыми ракетами "Искандер-К".

Противовоздушной обороной было обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито (еще 64 были локально потеряны).

Но обломки сбитых целей и те, что таки попали, наделали беды. Так, в Оболонском районе Киева в результате вражеской атаки 10 июня погибла 72-летняя местная жительница. Тело женщины обнаружили в разрушенном доме.

В Одесской области, где под ударом врага также оказалась гражданская инфраструктура, в областном центре стал российской мишенью даже роддом. Были ранены 13 человек, к сожалению, есть погибшие.

В Подольском районе Киева в результате вражеской атаки был поврежден известный стадион "Спартак" на улице Кирилловской. В частности, пострадали беговые дорожки и административное здание.

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