''Путин будет привлечен к ответственности'': Дмитрий Кулеба заявил, что оккупанты во время атаки не поразили ни одной военной цели

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время ночной массированной ракетной атаки 9 марта государство-террорист Россия не поразило ни одной военной цели. Вместо этого оккупанты, как и в течение всей войны против Украины обстреливали объекты гражданской инфраструктуры.

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Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что ночная атака РФ привела к гибели людей. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Он отметил, что страна-агрессор в очередной раз повредила своими ракетами и дронами гражданскую инфраструктуру. При этом ни один военный объект, как об этом цинично врет кремлевская пропаганда, не был целью российских ракет.

Кулеба заверил, что за все совершенные военные преступления российский диктатор Владимир Путин и его соратники понесут ответственность.

"Ночью Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, только российское варварство. Придет день, когда Путина и его соратников привлечет к ответственности Специальный трибунал", – написал Кулеба.

Напомним, во время массированной ракетной атаки по Украине в ночь на 9 марта государство-террорист Россия запустила шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что враг изменил тактику обстрелов.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. Всего враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

Во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян есть погибшие среди мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым из них над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил 81 пуск ракет разного базирования и запускал дроны-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей.

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