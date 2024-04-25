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Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге

Михаил Левакин
War
2 минуты
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Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге

Похоже, что российские военные преступники стали прицельно бить по украинской железной дороге. Только за последние сутки Укрзализныця сообщила о трех таких ударах, в результате которых пострадали и погибли люди.

Удары были нанесены в Донецкой, Черкасской и Харьковской области. Возможно, это связано с информацией о предоставлении Украине военной помощи США. Вчера на этот счет штатские граждане РФ призвали своих преступников  бить именно по украинской железной дороге.

В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Еще четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы.

Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге

"Горе без слов и непоправимая трагедия для железнодорожной семьи. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким погибших", - отметили в Укрзализныце. Погибли ребята, работавшие электромеханиками на железной дороге, Богдан Ковалев 26 лет, Сергей Кузнецов 37 лет и Михаил Бандривский 26 лет.

Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге

В Черкасской области атака россиян повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, здесь обошлось без жертв.

Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты также атаковали Харьковщину. Укрзализныця уточнила, что из 10 травмированных в Балаклее трое железнодорожников.

"В здании железнодорожного вокзала выбиты окна и повреждена крыша. Также поврежден и электропоезд, который в момент обстрела был на расстоянии 15 метров от эпицентра попадания. Ликвидация последствий обстрела продолжается", – в свою очередь сообщили харьковские областные власти.

Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге
Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге
Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге

Также войска России днем 25 апреля ударили по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Из-за обстрела изуродованы кафе, рынок и авто. Пострадали два человека.

Оккупанты сбросили КАБ на инфраструктуру Сум, на место прибыли все необходимые службы, заявили в ОВА.

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