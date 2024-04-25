Пытается усложнить логистику? Россия начала прицельно бить по железной дороге

Похоже, что российские военные преступники стали прицельно бить по украинской железной дороге. Только за последние сутки Укрзализныця сообщила о трех таких ударах, в результате которых пострадали и погибли люди.

Удары были нанесены в Донецкой, Черкасской и Харьковской области. Возможно, это связано с информацией о предоставлении Украине военной помощи США. Вчера на этот счет штатские граждане РФ призвали своих преступников бить именно по украинской железной дороге.

В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Еще четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы.

"Горе без слов и непоправимая трагедия для железнодорожной семьи. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования близким погибших", - отметили в Укрзализныце. Погибли ребята, работавшие электромеханиками на железной дороге, Богдан Ковалев 26 лет, Сергей Кузнецов 37 лет и Михаил Бандривский 26 лет.

В Черкасской области атака россиян повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, здесь обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты также атаковали Харьковщину. Укрзализныця уточнила, что из 10 травмированных в Балаклее трое железнодорожников.

"В здании железнодорожного вокзала выбиты окна и повреждена крыша. Также поврежден и электропоезд, который в момент обстрела был на расстоянии 15 метров от эпицентра попадания. Ликвидация последствий обстрела продолжается", – в свою очередь сообщили харьковские областные власти.

Также войска России днем 25 апреля ударили по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Из-за обстрела изуродованы кафе, рынок и авто. Пострадали два человека.

Оккупанты сбросили КАБ на инфраструктуру Сум, на место прибыли все необходимые службы, заявили в ОВА.

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