Работает 80-я бригада: в сети появились архивные кадры освобождения Клещиевки. Видео

17 сентября украинские военные окончательно освободили Клищиевку в Донецкой области от российских оккупантов. Бои за село продолжались и днем и ночью, а обстрелы почти не прекращались. В таких трудных условиях нашим защитникам удалось выстоять и выбить врага из населенного пункта.

Соответствующие архивные кадры в своем Telegram-канале опубликовали аналитики DeepState (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Ими поделились бойцы из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На ролике видно, как наши военные под плотным огнем покидают укрытия, чтобы запустить дроны в сторону вражеских позиций. С помощью этих беспилотников украинские воины обнаруживали и поражали живую силу войск РФ.

"Работа группы аэроразведки "Фокстрот". Видео прекрасно передает атмосферу и условия, в которых приходится работать бойцам аэроразведки днем и ночью", – говорится в подписи к видео.

Видео дня

Напомним, что Клищиевку уволили воины 80-й бригады ДШВ, 5-й штурмовой бригады и бригады Национальной полиции "Лють". Также в вечернем обращении за 17 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский отметил 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Село Клещиевка относится к Бахмутской городской громаде, поэтому его деоккупация стала очередным шагом к предстоящему освобождению самого Бахмута. Таким образом наши Силы обороны существенно улучшили свои позиции к югу от города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГУР тоже показали кадры боев за Клещиевку под Бахмутом. А украинские десантники рассказали, что во время выполнения боевых задач на этом направлении они взяли в плен много российских оккупантов.

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