Работали на рассвете: в Нацгвардии показали рейдовые действия на передовых позициях противника в Cеребрянском лесу. Видео

В Национальной гвардии Украины показали кадры рейдовых действий на передовых позициях российских оккупантов в Серебрянском лесу. Группа бойцов взвода разведки специального назначения батальона "Хорив" бригады "Буревой" продемонстрировала свое мастерство в утренней атаке на врага.

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Соответствующий ролик опубликовал официальный канал командующего Национальной гвардией Украины – Александра Пивненко. "Рейдовые действия на передовых позициях противника в Cеребрянском лесу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "утренний подъем" для оккупантов устроила группа бойцов взвода разведки специального назначения батальона "Хорив" бригады "Буревой".

Захватчики, находившиеся в блиндажах в Серебрянском лесничестве, не ожидали столь профессиональной и молниеносной атаки. Группа специального назначения батальона "Хорив" смогла подкрасться к позициям врага настолько близко, что им не осталось шансов на побег.

"Рейдовые действия на передовых позициях противника в Cеребрянском лесничестве, где враг имел неосторожность заснуть в блиндажах и подпустить профессионалов на расстояние ближе, чем летит пуля", – добавили Первые Президентские бригады.

Напомним, ранее бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" показали впечатляющие фото Серебрянского лесничества в окрестностях Луганщины. Отмечается, что от вражеских обстрелов лес становится все больше похож на поле.

Как сообщал OBOZ.UA:

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