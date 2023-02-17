"Ищут другую тактику": у Зеленского заявили, что Россия может запустить по Украине 24 февраля три волны ракет

Войска Российской Федерации 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, могут ударить по Украине тремя волнами ракет. Не исключается, что оккупанты также попробуют активизировать боевые действия. При этом, как показал предыдущий массированный обстрел в ночь на 16 февраля, агрессор пытается найти новую тактику атак с воздуха.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". Руководитель ОП Андрей Ермак тоже не исключает, что оккупанты будут терроризировать жителей Украины 24 февраля. Украинские военные готовы к разным сценариям, которые враг может осуществить в этот день.

"Не забывайте, что у нас классные Воздушные силы, поэтому слушайте, что говорят именно эти люди, умеющие сбивать российские и другие воздушные цели", – написал руководитель Офиса президента Украины в Telegram.

Подоляк в интервью указал на то, что страна-террорист запланировала ряд мероприятий к годовщине полномасштабного вторжения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, 21 февраля должно состояться "выступление этого субъекта" (как высказался Подоляк) Владимира Путина перед Федеральным собранием. Глава РФ "снова будет объяснять, почему они имеют право куда-то заходить и "воевать с НАТО", уничтожая другую страну", отметил представитель ОП.

22 февраля планирует собраться российский парламент, чтобы зафиксировать в "правовом поле" государства-агрессора оккупированные регионы Украины. Как сказал Подоляк, россияне "будут праздновать массовые убийства украинцев".

А 24 февраля, возможно, готовится новая атака с воздуха. "Они попытаются интенсифицировать обстрелы нашей территории, где-то увеличить интенсивность боевых действий", – сказал советник Ермака.

По его мнению, оккупанты приберегают ракеты для этого удара. "Они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще есть порох в пороховницах", – заявил представитель Офиса президента. Он подчеркнул, что украинцев этим не испугать.

В ходе беседы с журналисткой Подоляк высказал предположение, что российские военные будут корректировать тактику обстрелов, в том числе для того, чтобы снизить свои ракетные расходы, но больше нагрузить украинскую ПВО. Например, для этого враг начал запускать в наше воздушное пространство шары с отражателями.

Как писал OBOZREVATEL:

– 16 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ВС РФ 23-24 февраля могут нанести новый массированный удар с воздуха по нашей стране. Однако это не повлияет на ход войны и не помешает нам победить, сказал он.

– 11 февраля Данилов заявил, что новое большое наступление России на Украину уже началось, но оно происходит не так, как оккупанты его планировали. Наши военные отбивают российские атаки и создают врагу большие проблемы.

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