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Ракетоноситель "Циклон" затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ

Марина Погорилко
War
3 минуты
3,0 т.
Ракетоноситель 'Циклон' затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ

В сети опубликовали спутниковые снимки бухты Куриная в Севастополе, где был уничтожен малый ракетный корабль "Циклон". На нем видно, в частности, разрушения и воронку от ракеты, запущенной Силами обороны в ночь на 19 мая.

Снимок от 23 мая был опубликован в Telegram "Радио Свобода". В сообщении напомнили, что аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team получили от источника в Севастополе фотографию, подтверждающую, что судно действительно затонуло – из воды выглядывает только его мачта, а рядом стоял спасательный катер.

Ракетоноситель "Циклон" затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ

Напомним, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 Черноморского флота РФ. По судну ударили, вероятно, ракетами ATACMS. В результате атаки погибли шесть военных ЧФ РФ, еще 11 ранены. Сам корабль затонул.

Ракетоноситель "Циклон" затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ
Ракетоноситель "Циклон" затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ
Ракетоноситель "Циклон" затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что корвет не успел даже пройти государственные испытания, потому что ни одной крылатой ракеты он так и не запустил.

Ракетоноситель "Циклон" затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ
Ракетоноситель "Циклон" затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ

В России остается в акватории Черного моря еще 10 надводных ракетоносителей. Если брать их общую численность, то они могут одновременно запустить "чуть больше 50 ракет "Калибр". Но на самом деле это маловероятно, и "такой практики применения никогда не было", добавил Плетенчук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". Судно было предназначено для проведения по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных установках в дальней зоне от своих баз.

– 13 мая в российском Архангельске горел находившийся на ремонте теплоход "Ломоносов". Огонь охватил верхнюю палубу на площади более 900 кв. м.

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