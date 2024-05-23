Ракетоноситель 'Циклон' затонул: опубликовано спутниковое фото бухты в Севастополе после ударов ВСУ

В сети опубликовали спутниковые снимки бухты Куриная в Севастополе, где был уничтожен малый ракетный корабль "Циклон". На нем видно, в частности, разрушения и воронку от ракеты, запущенной Силами обороны в ночь на 19 мая.

Снимок от 23 мая был опубликован в Telegram "Радио Свобода". В сообщении напомнили, что аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team получили от источника в Севастополе фотографию, подтверждающую, что судно действительно затонуло – из воды выглядывает только его мачта, а рядом стоял спасательный катер.

Напомним, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 Черноморского флота РФ. По судну ударили, вероятно, ракетами ATACMS. В результате атаки погибли шесть военных ЧФ РФ, еще 11 ранены. Сам корабль затонул.

Спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что корвет не успел даже пройти государственные испытания, потому что ни одной крылатой ракеты он так и не запустил.

В России остается в акватории Черного моря еще 10 надводных ракетоносителей. Если брать их общую численность, то они могут одновременно запустить "чуть больше 50 ракет "Калибр". Но на самом деле это маловероятно, и "такой практики применения никогда не было", добавил Плетенчук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". Судно было предназначено для проведения по тралам кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных установках в дальней зоне от своих баз.

– 13 мая в российском Архангельске горел находившийся на ремонте теплоход "Ломоносов". Огонь охватил верхнюю палубу на площади более 900 кв. м.