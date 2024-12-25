Ракету Х-101, пролетевшую через Румынию и Молдову, нашли в поле в Черновицкой области. Фото

В среду, 25 декабря, во время массированного ракетного удара России по Украине одна из российских крылатых ракет Х-101 упала на территории Черновицкой области. По предварительным данным, она пересекла воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Видео дня

Обломки ракеты были найдены в поле, а боевая часть не сдетонировала. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По информации Telegram-канала "Николаевский Ванёк", во время атаки по Украине российские ракеты Х-101 пересекли воздушное пространство двух соседних государств, прежде чем войти в воздушное пространство Украины. На опубликованных фотографиях видно, что ракета находится в относительно уцелевшем состоянии, а ее боевая часть не сдетонировала при падении.

Специалисты ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Как сообщают в службе, саперы идентифицировали обломки взрывоопасного предмета, обследовали близлежащую территорию и изъяли остатки ракеты. Работы проводились в сотрудничестве с другими профильными службами.

Стоит отметить, что в ночь на 25 декабря Россия нанесла очередной массированный удар по украинским городам, в частности объектам энергетической инфраструктуры. Всего в атмосферу было выпущено 184 средства поражения, среди которых:

2 баллистические ракеты KN-23 (запущены из Воронежской области);

10 зенитных ракет С-300/С-400 (из Белгородской области);

12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

50 крылатых ракет Х-101/Х-55см (из Волгоградской области и Каспийского моря);

4 управляемые ракеты Х-59/Х-69 (из Белгородской области);

106 ударных дронов Shahed и разных имитаторов (из районов Брянск, Милерово, Орел и других).

Украинские силы ПВО уничтожили 113 целей из 184, несмотря на масштабность и разнотипность атаки.

Хотя украинские военные зафиксировали пролет ракеты через воздушное пространство Румынии и Молдовы, министерство обороны Румынии отрицает этот факт. Представитель ведомства Константин Спину отметил, что система воздушного наблюдения Румынии не выявила никаких нарушений, однако подчеркнул, что расследование продолжается.

"По информации о российской ракете, которая сегодня утром могла пересечь национальное воздушное пространство, делаем следующие уточнения: румынская система воздушного наблюдения как часть интегрированной системы НАТО, постоянно отслеживающей воздушную обстановку в этом районе, такой ситуации не зафиксировала", - сказал представитель министерства. .

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Выбор целей, времени и способа атаки демонстрирует стремление нанести максимальные разрушения.

"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели – наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине", – заявил президент.

Напомним, утром 25 декабря российская террористическая армия нанесла ракетный удар по территории Ивано-Франковской области. Целью путинских террористов в очередной раз стали объекты критической инфраструктуры. В результате атаки часть региона осталась без электроснабжения.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове. В последнем из двух городов есть прилеты в нескольких районах, пострадали гражданские. На местах попадания вспыхнули пожары, есть и разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря Россия устроила массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК. В результате вражеских атак было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!