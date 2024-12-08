Расположена достаточно удобно: военный аналитик объяснил, какую угрозу может представлять размещение российского вооружения на Кинбурнской косе

Российские войска на Кинбурнской косе, что находится всего в 60 километрах от Одессы, увеличивают свои силы и средства, что повышает угрозу для города и региона. Это дает врагу возможность обстреливать Одессу, портовую инфраструктуру и всю область.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Оккупанты намерены разместить на Кинбурнской косе комплексы ПВО для защиты западного побережья Крыма от украинских ракет.

"Мы исходим из информации, которая есть в открытом доступе. Я не имею доступа к разведывательной информации и не могу сказать, сколько российских войск там находится. Но из того, что я вижу, можно сделать вывод, что такое Кинбурнская коса для Российской Федерации. Они контролировали ее раньше и хотят контролировать и дальше и разместить здесь комплексы ПВО и таким образом попытаться защитить часть контролируемого западного побережье Крыма от украинских ракет, самолетов и беспилотников, которые могут приближаться сюда", – отметил эксперт.

По его словам, кроме защиты Крыма и российских войск на оккупированных территориях, размещение вооружения на Кинбурнской косе также позволяет врагу атаковать Одессу и портовую инфраструктуру.

"В принципе, коса расположена достаточно удобно. Не забывайте, что отсюда к Одессе всего 60 километров. Для ракеты это взлет и падение. Это даже не минуты – это секунды. Теми же С-300 – а это баллистика – можно бить по территории Одессы. Итак, я считаю, что это новая угроза для Одесщины", – рассказал Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне увеличили количество подразделений на оккупированной Кинбурнской коси. Для них важно удерживать позиции на этой части суши в Днепре, чтобы воспрепятствовать установлению контроля Сил обороны над Днепровским заливом.

В ВМС ранее сообщалось, что из Кинбурнской косы российские войска обстреливают южные районы Николаевщины и Херсонщины. Также с этой позиции оккупанты могут атаковать суда, следующие к акватории Днепро-Бугского лимана.

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