'Растила маленькую дочь и имела планы на будущее': в сети рассказали о еще одной жертве удара РФ по Кривому Рогу. Фото

Стало известно имя еще одной жертвы российского ракетного удара по Кривому Рогу 8 июля. В результате вражеской атаки погибла Нина Карельцева.

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Женщина воспитывала маленькую дочь. Имя убитой горожанки назвал "Первый городской. Кривой Рог".

"Еще одна загубленная жизнь: в результате вчерашнего ракетного удара Кривой Рог потерял Нину Карельцеву. Женщина растила маленькую дочь и имела планы на счастливое будущее. Но Россия лишила ее возможности увидеть, как будет расти ее дочь. Трагическое утро 8 июля женщина погибла во время коварной воздушной атаки на предприятие Метинвест. "Первый Городской" скорбит вместе с близкими погибшей криворожанки", – говорится в сообщении.

Журналисты также опубликовали фото безвинной жертвы российской агрессии.

Напомним, накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

По состоянию на 10 утра 9 июля было известно, что в результате утренней атаки России по Украине погибли по меньшей мере 38 человек, среди них – четверо детей. Более 190 гражданских получили ранения.

В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек – в Днепре.

Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.

В частности, под вражеским ударом оказался Кривой Рог: российские ракеты попали по Северному ГОКу "Метинвеста".

Среди жертв удара по Кривому Рогу, имена которых были названы ранее, – сотрудники "Метинвеста" Вадим Тимохин и Оксана Довбня-Остапенко, а также инженер и волонтер Дмитрий Пахолюк.

В Кривом Роге и Киеве 9 июля объявлен День траура по погибшим.