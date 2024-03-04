Разбор завалов в Одессе, поступление оружия и зерновой коридор: Зеленский провел селектор и рассказал об итогах

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 4 марта, провел ежедневный селектор. На нем, в частности, речь шла о спасательной операции в Одессе, ликвидации последствий обстрела Курахово, поставках оружия и работе зернового коридора.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Глава государства информировал, что разбор завалов в Одессе завершен.

"Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю должную помощь, в том числе новое жилье вместо утраченного. Дал поручение главе ОВА взять это на контроль", – написал Зеленский.

Он добавил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, на жилой квартал которого оккупанты сбросили управляемую авиабомбу КАБ-500. К счастью, обошлось без жертв, однако много раненых. Людям оказывают всю необходимую помощь, заверил президент.

Зеленский также сообщил, что заслушал министра и представителей Минобороны по фактическим поступлениям оружия и боеприпасов, в том числе и запланированным на март.

Главнокомандующий в свою очередь доложил об оперативной обстановке на основных направлениях, аудите ВСУ, ротации бригад и кадровых решениях в их пределах. Также заслушивались доклады разведок, СБУ и МВД.

По словам Зеленского, "зерновой коридор" продолжает демонстрировать положительную динамику.

"Приближаемся к отметке в 30 млн тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 млн тонн. Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову", – рассказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Войска РФ ударили по Одессе "Шахедами" в ночь на 2 марта. Под удар попал девятиэтажный дом, разрушен целый подъезд. Погибли 12 человек, среди которых пятеро – дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и 9-летний Сергей.

– Среди погибших – семья военных. Мужа с женой и тремя детьми нашли под завалами.

– Поисково-спасательную операцию в Одессе завершили вечером 3 марта.

– Зеленский заявил, что затягивание поставок оружия и ПВО приводит к таким трагедиям, как 2 марта в Одессе.

– Накануне днем войска России сбросили КАБ-500 на Курахово Донецкой области. Повреждены не менее семи жилых домов, ранения получили 16 человек.

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