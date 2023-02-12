Разочаровываться рано: Пристайко указал на важный нюанс с истребителями для Украины

Не очень обнадеживающие пока заявления западных партнеров по вопросу передачи Украине современной боевой авиации не должны вызывать у украинцев разочарование. Во многом эти заявления сделаны для того, чтобы сохранить единство стран-партнеров по НАТО в поддержке нашей страны в противостоянии российской агрессии.

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Поэтому следует набраться терпения и дождаться результатов начавшегося обсуждения возможности поставок в Украину западных истребителей. Об этом в эфире ВВС заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Ведущая ВВС попросила украинского дипломата высказаться по поводу заявления президента Польши Анджея Дуды, подчеркнувшего, что поставки истребителей Украине должны быть "общим решением" союзников по НАТО и поинтересовалась, разочарован ли он такой позицией президента дружественной для Украины страны.

"Нет. Поживем и увидим", - ответил Пристайко.

Дипломат напомнил: точно такие же либо очень похожие заявления звучали от разных мировых лидеров и по поводу возможной передачи Украине западных боевых танков. Однако, как показало время, решение и о танках, и о дальнобойной артиллерии (по поводу которой также изначально говорили нечто подобное) было принято. Оснований считать, что в случае с истребителями все точно будет по-другому - нет.

Что же касается заявлений вроде того, которое сделал Дуда - они необходимы, чтобы сохранить единство между странами-партнерами по НАТО, в том числе, и по вопросу передачи Украине авиации.

Именно поэтому самым разумным, считает Пристайко, будет подождать и увидеть результат.

Примечательно, что приглашенный в эфир ВВС вместе с украинским дипломатом депутат парламента Британии от Шотландской национальной партии (SNP) Джон Николсон был куда более резким, нежели Пристайко.

"Конечно, мы должны защищать Украину!" - заявил британский депутат, добавив, что западные партнеры непременно должны передать Украине современные истребители, чтобы помочь стране победить в развязанной Россией войне.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал сложным решение о возможной передаче Украине истребителей F-16. Подобное решение, отметил глава государства, "нелегко принять". В качестве аргументов он упомянул о сложностях обслуживания современных истребителей и отметил, что в этой связи "недостаточно просто отправить несколько самолетов".

Дуда также рассказал, что принимать решение о поставках истребителей в Украину должны все страны-члены НАТО. Особенно учитывая, что подобный шаг может, по его словам, "втянуть НАТО в войну с Россией".