Разведка Британии оценила, поможет ли России маскировка кораблей в Черном море

Методы маскировки, применяемые на российских военных кораблях в Черном море, вероятно, не принесут ожидаемых результатов. Таким образом оккупантам не удастся снизить потери флота.

Об этом говорится в заявлении разведки министерства обороны Великобритании. Отмечается, что российская военная доктрина активно использует методы маскировки и обмана для увеличения живучести военных сил и сохранения оперативных намерений.

Однако отсутствие успешного применения маскировки стало одной из ключевых неудач России на начальных этапах вторжения в Украину.

В настоящее время российские силы, вероятно, работают над усовершенствованием методов маскировки, чтобы уменьшить потери, которые понесли Черноморский флот и Воздушно-космические силы за последние два года.

К примеру, российские авиабазы используют имитацию макетов самолетов и шины на крыльях, а на девяти авиабазах нарисованы силуэты планеров.

Кроме того, корабли Черноморского флота окрашены черным на носу и корме, что, возможно, сделано для того, чтобы уменьшить их уязвимость. Также на сторонах причалов изображены силуэты судов, чтобы запутать украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.

"Несмотря на эти попытки укрывательства, российские самолеты по-прежнему уязвимы в воздухе, а российские корабли по-прежнему уязвимы во время операций в Черном море. Вряд ли применение методов маскировки приведет к существенному снижению потерь", – констатировали в разведке. Великобритании.

Напомним, российские пропагандисты заявили о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу во временно оккупированный Крым. Он якобы приезжал в Севастополь на инспекцию Черноморского флота.

Шойгу в Севастополе встречал начальник штаба Черноморского флота РФ Сергей Пинчук, потому что военачальник Виктор Соколов, по некоторым данным, был отстранен от командования ЧФ еще в середине февраля.

К тому времени Силы обороны Украины уничтожили 25 надводных кораблей и подлодку Военно-морского флота государства-террориста России.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта у берегов оккупированного Крыма бойцы ГУР обезвредили патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны Magura V5, уничтожив также бортовой вертолет Ка-29 и артустановку АК-176.

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