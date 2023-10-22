РФ перебрасывает на Таврическое направление оккупантов, не ориентирующихся на местности – ВСУ

Российские оккупанты из-за больших потерь на Таврическом направлении стягивают туда новые резервы из России. Однако новенькие не ориентируются не только на поле боя, но и на местности. За последние три дня более десяти военных РФ сдались в плен.

Об этом 22 октября рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. "В связи с огромными потерями во время боевых действий именно в личном составе фиксируется прибытие военнослужащих непосредственно с территории РФ", – сказал он.

По словам спикера, новоприбывшие оккупанты "не осведомлены о том, что здесь происходит".

Александр Штупун добавил, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские воины держат оборону и наносят оккупантам тяжелые потери.

Видео дня

"Безуспешными были наступления в районе Керамика, Авдеевки, Степового, Тоненького и Первомайского. Силы обороны отразили более полутора десятков атак. Также армия РФ штурмовала вблизи Марьинки, Красногоровки и Победы – это более 20 атак, и все они завершились для оккупантов провалом" – рассказал он.

Также отбиты все атаки в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного на Запорожье.

"Наша артиллерия делает очень много, наши ракетчики и артиллеристы за сутки выполнили почти 1437 огневых задач, общие потери врага за сутки составили 615 человек. Также уничтожены 34 единицы военной техники, в том числе 6 танков, 7 ББМ, 7 артсистем, 9 БПЛА, 5 единиц автомобильной и специальной техники", – сказал Александр Штупун.

Из ценного, по его словам, был уничтожен радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы оккупантов "Зоопарк" за более чем 10 млн долларов.

Кроме этого, за последние трое суток более десяти оккупантов сдались в плен, сообщил Александр Штупун.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне Александр Штупун рассказал, что активность противника в районе Авдеевки несколько снизилась. Но оккупанты все еще продолжают двигаться вперед.

– В военной разведке Великобритании отметили, что с начала активной фазы наступления на Авдеевку потери РФ выросли на 90%.

– По данным СМИ, на Авдеевском направлении враг делал ставку на стремительное наступление "бронетанковым кулаком", однако в командовании РФ считают, что использовать имеющиеся преимущества не вышло. Продвижение врага минимально, а потери тяжелые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!