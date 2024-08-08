РФ почти не использует подводные ракетоносители как отдельный вид вооружения: в ВМС прояснили ситуацию

Россия увеличила присутствие подлодок в Черном море – сейчас это единственные ракетоносители, которые она может там использовать. Однако в последнее время оккупационная армия почти не привлекает их.

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В последний раз подводные ракетоносители для атаки на Украину оккупанты использовали около 2 недель назад. Об этом рассказал спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Атака была последний раз, кажется, неделю назад. Я сейчас боюсь неправильно сориентировать по датам. Может, две недели назад… Перед тем был удар по Николаевщине как отдельный вид. Там результат был нулевой", – рассказал Плетенчук.

По его словам, подлодки как отдельный вид вооружения российские военные уже почти не применяют. В основном они используются во время комбинированных атак для того, чтобы нагрузить украинские подразделения ПВО.

"В общем, конечно, эффективность их ракет далека от начала полномасштабного вторжения по объективным причинам", - добавил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA:

3 августа в Генштабе ВСУ заявили о нанесении ударов по подводной лодке "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. В результате атаки судно затонуло. Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов.

Ранее россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители. Перемещение российского флота в порт Новороссийска свидетельствует о том, что оккупанты не были готовы к столь длительным и интенсивным боевым действиям.

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