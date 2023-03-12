РФ потеряла за неделю войны в Украине почти 6 тыс. военных, 52 танка и 77 ББМ

Оккупационные войска России за неделю потеряли в Украине около 5 тыс. 970 человек. Также украинские защитники уничтожили 338 единиц вооружения и военной техники врага.

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. "За неделю с 6 по 12 марта Силами обороны Украины уничтожены около 5970 человек личного состава противника", – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, тяжелые потери понесла техника захватчиков, добавил Павлюк. В частности, Силы обороны Украины уничтожили:

– 52 танка;

– 77 боевых бронированных машин (ББМ);

– 61 артиллерийскую систему;

– 5 ракетных систем залпового огня (РСЗО);

– 11 комплексов ПВО;

– 49 единиц автотехники;

– 10 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за минувшие сутки в Украине были ликвидированы около 1090 захватчиков. В целом с начала масштабного вторжения РФ потеряла уже около 159 090 своих военных.

Напомним также, что сичеславские десантники показали на фото, как уничтожают врага на Луганщине. Защитники обещают, что не остановятся, пока не выбьют всех оккупантов.

А командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский рассказал, что наши воины прибегают к военным уловкам, в результате которых захватчики паникуют и делают "жесты доброй воли".