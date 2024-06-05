РФ увеличивает интенсивность обстрелов Запорожской области: в ОВА озвучили цифры

Войска страны-агрессора РФ наращивают интенсивность обстрелов Запорожской области – она растет каждый день. За сутки в среднем фиксируется более 400 вражеских атак на регион.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" 4 июня заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. За последние сутки зафиксировано более 450 обстрелов Запорожья, вследствие которых были разрушены 11 гражданских домов.

В основном речь идет об атаках и разрушениях инфраструктуры в прифронтовых районах.

"Мы видим увеличение интенсивности – она ежедневно наращивается. Если месяц назад в день было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это 400+ обстрелов в сутки, а бывало 500-550 обстрелов", – сказал Федоров.

По его словам, больше всего страдают населенные пункты, приближенные к линии фронта, в частности, Работино, Гуляйполе и Орехов.

"Это фронтовые населенные пункты, которые чаще всего находятся под вражескими обстрелами", – добавил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупационные войска в течение суток 24 мая нанесли почти 350 ударов по Запорожской области. Дронами, РСЗО, артиллерией и авиабомбами россияне били по семи населенным пунктам области.

– Ночью 1 июня российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Целью вражеской атаки стал объект энергетической инфраструктуры. Движение по Днепровской ГЭС после обстрела было временно перекрыто.

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