В начале полномасштабного вторжения России западные партнеры не верили в победу Украины. На просьбу об оружии отвечали рекомендациями "рыть окопы" и "убивать как можно больше россиян".

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Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников. Об этом он рассказал в интервью Foreign Affairs.

"Мы попросили: Stinger можно? Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, пока все не закончится". Люди думали, что наша победа невозможна", – сказал он в интервью Foreign Affairs.

Все изменилось, когда США, европейские страны и другие государства-партнеры увидели, что украинские войска выстояли и продолжили борьбу.

В конце концов, партнеры поставили широкий спектр все более совершенного оружия. Пришли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетный комплекс Patriot, уже сбивающие российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Теперь, по словам Резникова, в Украине есть боевые машины пехоты Bradley, Stryker, а также танки Abrams, Leopard "и многое другое".

В Силах обороны Украины на сегодняшний день подтвердили освобождение ряда населенных пунктов Донбасса. Эксперты Института изучения войны (ISW) ежедневно отмечают продвижение украинских военных на Бахмутском направлении, также косвенно указывают на успехи ВСУ в сторону временно оккупированной части Запорожья.

В то же время в Минобороны о контрнаступлении говорят сдержанно, отмечая, что военные планы нуждаются в тишине. А сами защитники, даже публикуя кадры из уже освобожденных населенных пунктов, интригующе подчеркивают, мол, они еще ничего не начинали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины заявили, что ВСУ ведут на фронте "некоторые контрнаступательные действия". Вместе с тем признали, что на освобождение всех захваченных врагом территорий может уйти "много месяцев".

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