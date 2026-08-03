Россия нанесла по Украине удар 181 БПЛА, силы ПВО сбили 163 цели: последствия в областях

В ночь на 3 августа Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 181 беспилотник.

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Силы обороны уничтожили 163 вражеские цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях ударов армии РФ.

Российская атака 3 августа

По данным Воздушных сил, в течение ночи россияне задействовали для ударов по украинским городам и селам не менее 181 БПЛА. Это и ударные "Шахеды" (в частности, реактивные), "Герберы", "Италмасы", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

Пуски враг осуществлял со направлений Брянска, Курска, Миллерово, Орла, Шаталово (РФ), оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 163 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) – на двух.

Главные истории дня

На момент сообщения атака еще продолжалась, в небе оставались вражеские дроны.

Последствия в регионах

Запорожская область

До рассвета российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожскому району.

Вражеская управляемая авиабомба разрушила частные дома в Новотроицком, возник пожар.

В результате авиаудара погиб 77-летний мужчина, ранения получила 85-летняя женщина. Ей оказывается необходимая помощь.

Николаевская область

Накануне враг атаковал область ударными БПЛА типа "Шахед".

В Николаеве в результате атаки повреждено здание лицея и возник пожар в школьном автобусе.

Также под ударом оказалась портовая инфраструктура Николаевского района, где были повреждены три гражданских судна.

Кроме того, произошел пожар производственного оборудования агропредприятия. Пострадавших нет.

Вечером и утром враг атаковал Снигуровскую громаду Баштанского района. Накануне от вражеских ударов пострадала супружеская пара: 66-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина был госпитализирован, его состояние – тяжелое, нестабильное.

Также поврежден частный дом.

Утром же враг нанёс разрушения административному зданию и торговому объекту. Пострадавших нет.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал два района области беспилотниками.

В Днепре разрушен многоквартирный дом.

В Никопольском районе противник обстрелял райцентр, Марганецкую и Покровскую громады. Горели частные дома.

Пострадавших не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа Россия дважды атаковала Запорожье. В тот день погиб человек, десятки горожан пострадали.

Также оккупанты нанесли удар по автомобилю в Херсоне. Погибла женщина, среди гражданских есть раненые.

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