Россия ночью запустила по Украине почти полторы сотни дронов: силы ПВО обезвредили 121 цель

В ночь на 25 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 147 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 121 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 25 марта (с 19:00 24 марта) российские войска атаковали Украину 147 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск а также с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Среди них было более 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавил в ПС.

Что известно о последствиях

Над Днепропетровщиной в течение ночи силы ПВО сбили 15 вражеских дронов, рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, три района области россияне атаковали более 10 раз.

В Никопольском районе они били по Никополю и Червоногригорьевской громаде.

"Горела хозяйственная постройка. Повреждено сельскохозяйственное предприятие, банк, магазины, админздание, частные и многоквартирные дома. Ранена 18-летняя девушка. Она на амбулаторном лечении", – рассказал Ганжа.

В Синельниковском районе под ударом были Межевская, Николаевская и Раздорская громады. Там вспыхнул пожар на ферме, повреждены частные дома и уничтожена машина.

Пожар возник и в Новоалександровской громаде Днепровского района. Там изуродована инфраструктура. Пострадал 59-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

На Харьковщине среди ночи россияне атаковали дронами жилой сектор в Шевченково Купянского района.

"В результате попадания в крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома произошли разрушения и масштабный пожар, который ликвидировали подразделения ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Полтавщину враг атаковал в конце прошлых суток.

"В результате падения вражеских БпЛА, в Миргородском районе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Возникли пожары. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий атаки. По состоянию на сейчас информации о пострадавших не поступало", – писал около полуночи начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Утром он уточнил: в результате атаки были повреждены 20 частных домов, многоквартирные дома, образовательное учреждение, 2 магазина, машины и вагон с зерном.

В Киевской области после утренней атаки временно остался без централизованного электроснабжения город Славутич.

"Без света — около 21 тысячи жителей. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом доме. Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания. Тепло и водоснабжение обеспечены. Социальные учреждения функционируют на генераторах. Связь и интернет остаются доступными. Пункты несокрушимости открыты и готовы принимать людей", – рассказал начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером во вторник, 24 марта, на юге Одесской области российский дрон разрушил жилой дом. После атаки сообщалось, что под завалами может быть человек.

Также накануне состоялась одна из самых массированных атак врага: в течение дня силы ПВО сбили более полутысячи российских дронов.

"Шахеды" вчера днем атаковали Львов, в центре города повреждены дома и церковь. А в Ивано-Франковске пострадал роддом в Ивано-Франковске, погибли люди.

