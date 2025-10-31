Россия ночью атаковала Украину 146-ю средствами воздушного нападения: силы ПВО сбили баллистическую ракету и 107 БпЛА

В ночь на 31 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 146 средств воздушного нападения, кроме дронов россияне запустили и баллистику. Силы ПВО обезвредили 108 целей, в том числе и вражескую баллистическую ракету.

Зафиксированы попадания почти 40 дронов в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 31 октября (с 19:00 30 октября) противник атаковал 1 баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, которые запускал с направлений российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда и с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, среди запущенных россиянами дронов было около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 1 баллистическая ракета и 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 36 ударных БпЛА на 20 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – обратились к украинцам в Воздушных силах.

Последствия российского террора

Вечером и ночью враг атаковал Днепр. На местах попаданий, по словам и.о. начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко, возникли пожары. К утру огонь спасатели потушили.

"Бил агрессор и по Синельниковщине – Шахтерском и Покровской громаде. Применял БпЛА. Загорелся частный дом. Повреждена инфраструктура. На Никопольщине под ударом были райцентр, Марганец, Покровская, Червоногригорьевская громады . Агрессор целился FPV-дронами, РСЗО "Град", артиллерией. Горел частный дом, возгорание ликвидировали. Погибших и пострадавших нет", – отметил Гайваненко.

Он добавил, что над регионом силы ПВО сбили один беспилотник.

Под ударами оккупантов находился также город Сумы. Там зафиксировано попадание в многоэтажку и в железнодорожное депо, вспыхнули пожары, по меньшей мере 15 человек (по состоянию на 9 часов утра) пострадали.

В облцентре, по данным Нацполиции, повреждены помещения автозаправочной станции, железнодорожного вокзала, кислородная станция, тепловоз, общежитие, три многоэтажных жилых дома, четыре легковых автомобиля.

Также Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре на Харьковщине. Из-за повреждения железной дороги в районе Лозовой по меньшей мере один поезд пустили по измененному маршруту, что привело к задержке.

