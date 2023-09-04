Разведка Британии рассказала, как хакеры РФ пытаются похитить информацию из телефонов украинских военных

Российские преступники применяют вредоносное программное обеспечение, нацеленное на мобильные телефоны и планшеты украинских военных. Программа, названная Infamous Chisel ("Позорное долото"), пытается украсть из устройств конфиденциальные данные.

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Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 4 сентября на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Ведомство указало на материалы Национального центра кибербезопасности (NCSC) своей страны, подготовленные совместно с международными партнерами и обнародованные 31 августа.

В NCSC установили, что Infamous Chisel использовала российская кибергруппа, известная как Sandworm ("Песчаный червь"). За ней стоит Главный центр специальных технологий Главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба России.

Указанное вредоносное ПО атакует Android-устройства, чтобы получить постоянный доступ, а также обработку и фильтрацию данных планшета или телефона. "Сюда входят и приложения для нацеливания, используемые украинскими военными", – отметили британские разведчики.

Скорее всего, эта программа применялась для кражи информации, касающейся войны в Украине.

"Эта деятельность демонстрирует продолжающееся использование Россией кибервозможностей для поддержки вторжения в Украину", – подытожили в разведке.

Ранее об этой деятельности противника писало издание CNN. По их данным, россияне смогли установить на некоторые планшеты воинов ВСУ вредоносное ПО. Насколько успешной для хакеров была попытка взлома, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций Сил обороны. Хакеры страны-агрессора хотели проникнуть в сеть украинских военных для сбора секретных разведданных.

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