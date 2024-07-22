Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российские оккупанты не прекращают попыток штурма позиций украинских защитников. В то же время Силы обороны Украины разрушают коварные планы врага, нанося ему значительные потери.

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С начала суток зафиксировано 93 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 понедельника, 22 июля.

Харьковщина подвергается постоянной бомбардировке вражеской авиации. Утром россияне нанесли 11 авиаударов со стороны Белгорода и Шебекино, нацеливаясь на Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караическое и Питомник. Также был нанесен удар ракетой "Искандер-М" по Дергачам.

На Харьковском направлении россияне совершили шесть неудачных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал позиции недалеко от Берестового и Глушковки. Один бой завершился, еще пять продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали возле Торского, Новосергеевки, Макеевки и в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три атаки, одна продолжается возле Макеевки.

На Северском направлении враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. Украинские силы отразили шесть штурмов, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник совершил 22 штурмовых действия недалеко от Бондарного, Богдановки, Временного Яра, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищиевки. Силы обороны отразили девять атак, еще 13 продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершено, один продолжается.

На Покровском направлении россияне штурмовали в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Пантелеймоновки, Нью-Йорка, Лозоватского, Тимофеевки, Прогресса, Волчьего, Яснобродовки и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, девять боеприкосновений продолжаются.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Семь боев завершено, три продолжаются.

На Ореховском направлении враг пытался прорвать оборону у Роботиного, но потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении российские войска дважды атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра, но также не добились успеха.

По другим направлениям фронта ситуация остается без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ВСУ продолжает активно уничтожать врага. На этот раз украинский дрон нашел оккупантов в их "норе" и эффектно обезвредил.

– Защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет, в области – незначительные повреждения.

– Ночью 21 июля оккупанты атаковали ударными дронами Киевщину. Все враждебные цели обезвредили силы ПВО, однако падение обломков привело к повреждению двух частных домов и возгоранию сухой травы.

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