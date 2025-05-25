Российские войска ударили по дому в Купянске: двое погибших. Фото

Днем 25 мая российская террористическая армия нанесла удар по частным домам в Купянске Харьковской области. Вследствие обстрела погибли два человека.

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Жертвами путинских террористов с тали женщины 85 и 56 лет. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации ОВА, для убийства мирных жителей россияне применили авиабомбу ФАБ-500. Также сообщается, что кроме погибших есть раненые.

Синегубов отметил, что ранения получили 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщина. Медики оказывают им необходимую помощь.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что российские оккупанты повторно атаковали Купянск. Ориентировочно через пол часа российская армия нанесла повторный авиационный удар по городу. Предварительно, на этот раз враг применен ФАБ-1500 с модулем УМПК. Вследствие удара повреждены не менее 15 домов.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят комплексные процессуальные действия в целях надлежащей фиксации и расследования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Напомним, 25 мая российская террористическая армия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Под ударом оказалась в том числе Хмельницкая область. Там вследствие российских ударов погибло 4 человека.

Ранее сообщалось, что ночью 25 мая российская террористическая армия убила в Житомирской области троих детей. Жертвами путинских захватчиков стали несовершеннолетние в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тела детей пришлось доставать из-под завалов дома.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия Россия нанесла массированный удар по Черниговской области. Для осуществления акта терроризма враг применил дроны-камикадзе и ракеты. Вследствие обстрела произошло несколько пожаров.

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