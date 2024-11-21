Российский оккупант отказался расстреливать пленных воинов ВСУ, а час спустя сам попал в плен: детали необычной истории. Видео

Российский оккупант Арутюн Монголович Арутюнян отказался выполнить преступный приказ командира расстрелять пленных украинских военных. Менее чем через час он сам попал в плен и получил помощь от спасаемых.

Видео дня

Эту историю рассказал проект "Хочу жить". 20-летний Арутюн Арутюнян, солдат русской армии, был отправлен на фронт после подписания контракта.

В феврале 2024 года, во время боев под Авдеевкой, он вместе с напарником захватил в плен двух украинских военных. По рации командир отдал приказ расстрелять пленных, но Арутюн отказался. Менее чем через час, это решение спасло ему жизнь.

Вскоре украинские силы контратаковали и Артуюн с товарищами оказались в тяжелом положении. Большинство из них погибли, а Арутюн получил тяжелое ранение и упал в блиндаж, где находились те же украинские солдаты. Они оказали ему помощь, после чего сдали в плен.

Если бы оккупант выполнил приказ командира, эта история завершилась бы иначе. Но его решение спасло не только украинских военных, но и его самого.

Напомним, недавно стало известно, что 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Перед этим оккупанты казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!