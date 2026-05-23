Российский оккупант показал последствия подрыва на мине наземного дрона во время эвакуации. Видео

Военные российской армии пытались осуществить эвакуацию тел погибших с передовой. Для этого они применили наземного дрона, который так и не доехал до определенного пункта, наскочив на мину.

Последствия подрыва показал пока еще живой оккупант. Видео обнародовали в Telegram-канале "KARYMAT".

Неудачная эвакуация захватчиков

Российский военный зафиксировал последствия подрыва на мине наземного дрона, который использовался для транспортировки раненых и погибших. Техника серьезно пострадала, а тела ликвидированных солдат разбросало вокруг.

"Коробке п**дец, двухсотым п**дец, наехали на мину", – эмоционально прокомментировал инцидент российский захватчик.

Вероятно, теперь оккупантам придется искать другой транспорт, который доставит тела к месту назначения, или же убитые бойцы так и останутся удобрять украинскую землю.

Осторожно, нецензурная лексика!

