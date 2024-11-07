Российским военным поставили консервы из собачьего мяса из КНДР - Bild

В разных соцсетях распространяются видео, на которых солдаты русской армии используют мясные консервы, поставленные из КНДР. Как выяснилось, оккупанты получили от Северной Кореи консервы с собачьим мясом.

Видео дня

Об этом сообщает Bild. На упаковках указано на корейском языке "Собачье мясо нуреонги".

Издание объясняет, что "нуреонги" – это порода собак, известная также как желтый корейский шпиц, которых корейцы выращивают для потребления в пищу.

На банках также есть надпись "Продукт исключительно для армии КНДР".

Так, в Тelegram-канале Supernova+ опубликовали видео, где российский солдат намазывает содержание консервов на хлеб и ест. По словам оккупанта, консервами его угостили друзья, и он не знает мясо какого животного потребляет.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент!

Издание отмечает, что правительство Северной Кореи не только поддерживает употребление собачьего мяса, но и недавно организовало национальный конкурс среди ресторанов в Пхеньяне на лучшее приготовление блюд из него.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах подтвердили, что северокорейские военные принимают участие в боевых действиях в Курской области. В частности, речь идет о боях 4 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области российские инструкторы готовят солдат и офицеров КНДР к ведению современных боевых действий. В частности, россияне учат корейцев применять дроны.

4 ноября появились сообщения о том, что солдаты КНДР попали под обстрел в Курщине. Об этом сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!