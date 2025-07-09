Россия атакует Украину: 'Шахеды' вторую ночь подряд летят также и на запад

Вечером в среду, 9 июля, страна-агрессор Россия начала очередную массированную дроновую атаку на Украину. Ударные БПЛА противника вторые сутки подряд долетают до западных областей.

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Атака началась около 18:00, после чего новые группы "Шахедов" и других БПЛА продолжают заходить на территорию Украины. По вражеским целям в регионах работают силы ПВО. О движении БПЛА информировали Воздушные силы ВСУ.

Взрывы звучали на Запорожье, Днепропетровщине, Сумщине, Черниговщине, Киевщина, а также в Луцке.

Для транзита "Шахедов" на запад Украины россияне использовали территорию Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 8 на 9 июля Россия массированно атаковала Украину с применением ударных БПЛА и ракет. В течение ночи угроза дронов распространилась почти на все регионы, раздавались взрывы.

Враг задействовал в атаке 741 средство воздушного поражения, что стало абсолютным антирекордом за время полномасштабной войны. Силы ПВО обезвредили 718 из них.

В ВС ВСУ рассказали, что армия России запустила по Украине 728 дронов разных типов, "Шахедов" из них было более трех сотен. Основным направлением вражеского удара была Волынь.

Так, РФ устроила самую массированную за время полномасштабной войны атаку на Луцк с применением дронов и ракет различных типов. Вследствие вражеских ударов вспыхнул пожар на территории одного из предприятий, зафиксированы разрушения и возгорания также в одном из гаражных кооперативов.

В Киевской области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в одном из районов в результате падения обломков возник пожар, есть пострадавшая. В Хмельницкой области вследствие вражеской атаки погиб человек – мужчину 1960 года рождения убили обломки российского дрона-камикадзе.

В Сумской области под вражескую атаку попал поселок Недригайлов в Роменском районе. Вследствие попаданий пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура. На Житомирщине вследствие вражеской атаки поврежден столярный цех, произошли пожары.

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