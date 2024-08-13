Россия держит в Черном море один корабль: в Силах обороны оценили уровень ракетной угрозы

Страна-агрессор Россия продолжает выводить в Черное и Средиземное моря корабли, являющиеся носителями крылатых ракет "Калибр", которые представляют угрозу обстрелов. Сейчас там находятся два таких вражеских ракетоносителя.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Информация была собрана по состоянию на 06:00 вторника, 13 августа.

"В Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем "Калибров", общим залпом до четырех ракет", – предупредили военные.

Отмечается, что в Азовском море такие корабли отсутствовали. А в Средиземное оккупанты вывели два своих корабля. Из них один носитель "Калибров" общим залпом тоже до четырех ракет.

Кроме этого, в течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу совершили пять кораблей к Черному морю (три продолжили движение в направлении пролива Босфор), а также 10 судов к Азовскому морю (из них три двигались из Босфора).

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – подчеркнули в Силах обороны.

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Отметим, что российская крылатая ракета "Калибр", выпущенная с моря, может преодолеть 2500 километров, поэтому она опасна фактически для всей территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа в Генштабе ВСУ подтвердили поражение и затопление российской подлодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Тогда же подразделения ракетных войск в сотрудничестве с подразделениями ВМС ВСУ существенно повредили четыре вражеских пусковых установки ЗРК "Триумф".

По данным британской разведки, затопление этой субмарины вряд ли повлияет на возможность оккупантов совершать дальние удары по Украине с моря. Однако это подчеркивает рост рисков для РФ на захваченном украинском полуострове и, скорее всего, заставит ее пересмотреть любые планы передислокации значительных морских сил назад.

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