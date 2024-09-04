'Россия до сих пор производит ракеты из комплектующих разных стран': Зеленский призвал партнеров совместно остановить это

Введенные мировым сообществом санкции против страны-агрессора, к сожалению, на данный момент не выполняют свои функции в полном объеме. Россия находит пути их обхода.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом. Украинский лидер подчеркнул – против России требуются более жесткие санкции.

"Сегодня мы говорили, в частности, о том, как сделать более эффективными, более мощными санкционные шаги. К сожалению, до сих пор Россия может производить ракеты на основе комплектующих от разных стран мира. Также российское государство создает разные схемы для обхода санкций. Все это можно остановить только сильной, своевременной и совместной работой всех стран, которые ценят нормальный мировой порядок, основанный на правилах, и хотят мира", – отметил Зеленский.

Ирландия была и остается на стороне Украины. Однако, как заявили Саймон Гаррис и Владимир Зеленский, в качестве "военно-нейтрального государства" Ирландия оказывает нам гуманитарную поддержку. Ирландия также участвует в реализации украинской Формулы мира и поддерживает санкции против России.

Поэтому Саймон Гаррис заверил, что Ирландия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Кроме того, он сообщил, что его страна уже сейчас оказывает дополнительные 36 млн евро гуманитарной помощи.

"Мы никогда не позволим, чтобы эта российская агрессия продолжалась и нормализовывалась. И чтобы такие события, которые случились сегодня утром, чтобы они стали нормой", - подчеркнул премьер Ирландии.

Саймон Гаррис подразумевает очередной преступный удар России по Украине, в частности, по Львову, который он посетил за несколько часов до него.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы во Львове прогремели около 00:06 среды, 4 сентября. Известно о семи жертвах, из которых трое – дети.

В частности, вражеский удар по городу Львов убил маму и троих ее детей; а ее муж – Ярослав Базилевич – остался жив только чудом. Он происходит из рода Ивана Франко, является внуком Зоряна Базилевича.

В общем, под удар оккупантов попали жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры под охраной ЮНЕСКО, в том числе Центр спортивной медицины и реабилитации.

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