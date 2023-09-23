'Россия готова к мирным переговорам': Сийярто передал позицию Лаврова и дал 'совет' западным коллегам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым на международной сессии Генассамблеи ООН. Так, Сийярто передал позицию Лаврова о том, что Россия уже "готова к мирным переговорам".

Слова министра Венгрии передает венгерское издание Index. Сийярто и Лавров обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию с агрессией Российской Федерации в Украине.

Как сообщает издание, министр МИД Венгрии, как и на каждой Генассамблее ООН, в этот раз имел дискуссию с российским коллегой. Одной из ключевых тем в ходе их встречи была ситуация в Украине.

"Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же. Тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец-то наступит мир, что убийства прекратятся и что человеческие жизни будут спасены", – сказал Сийярто.

Так, венгерский министр заявил, что Лавров рассказал ему о позиции Москвы относительно войны в Украине. В частности, он сообщил, что Россия якобы "готова к мирным переговорам", однако не указывал, на чьих условиях и при каких обстоятельствах.

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"Коллега Сергей Лавров также сообщил мне, что Россия готова к мирным переговорам. Очевидно, есть много деталей, требующих уточнения. Я искренне надеюсь, что однажды сложатся обстоятельства, которые дадут понять и Украине, и России, что они должны как можно быстрее искать решения за столом переговоров", – добавил Сийярто.

Министры иностранных дел Венгрии и Российской Федерации также рассматривали вопросы сотрудничества в энергетической отрасли и других сферах, не ограниченных санкциями.

Следует отметить, что в последние месяцы отношения между Украиной и Венгрией были напряжены из-за контроверсионных заявлений венгерских лидеров по Украине и торможением со стороны Венгрии санкций Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Турция намерена усилить свои действия, чтобы достичь прекращения вооруженного конфликта между Россией и Украиной при соблюдении территориальной целостности Украины. Сделать это планируется "путем дипломатии и диалога".

Напомним, что в воскресенье, 10 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не удается начать мирные переговоры с Россией, поскольку для этого требуется двустороннее желание. Он подчеркнул, что в случае проявления интереса со стороны президента России Владимира Путина, Украина будет готова присоединиться к переговорному процессу.

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