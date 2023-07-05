'Россия хочет стать образцом по уничтожению жизни': Зеленский прокомментировал ракетный удар по Первомайскому

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар оккупантов по городу Первомайской Харьковской области. В результате атаки более 40 человек получили ранения, из них 12 – это дети, среди которых двое младенцев, которым еще нет и года.

Видео дня

Спасатели вместе с полицейскими проводят обход поврежденных домов, все потерпевшие получат необходимую помощь. Об этом президент Зеленский сказал во вторник, 4 июля, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За этот обстрел, как и за все остальные, страна-агрессор РФ понесет ответственность, подчеркнул он. Он пообещал, что всех военных преступников найдут и накажут.

"Российские террористы хотят стать образцовыми в том, как они уничтожают жизнь. Мы же станем образцовыми в том, как жизни защищаем и как потом жизнь отвечает – справедливо и неизбежно – на каждый нанесенный удар каждому террористу. Нацисты пытались спрятаться от правосудия. Довольно долго. Но многих из них нашли и до сих пор привлекают к ответственности. Рашистов поймаем гораздо быстрее", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля российские оккупанты обстреляли город Первомайский Харьковской области. Атака по мирному населению была осуществлена с применением фугасного снаряда "Искандер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!