Россия испытывает новую систему вооружений: разведка Британии объяснила, что стоит за запуском 'Циркона' по Украине

Россия, вероятно, использовала для запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" по Киеву 7 февраля наземную систему береговой обороны К-300. Очевидно, страна-агрессор испытывают новую систему вооружения, которую относят к "вундерваффе" президента Владимира Путина, чтобы продемонстрировать силу и уверенность.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованном 14 февраля. В ведомстве отметили, что, согласно анализу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" при атаке на Украину 7 февраля.

На видео обломков якобы видны фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специальной маркировкой, которая, согласно сообщению, "характерна для ракеты 3М22 "Циркон".

Сообщается, что "Циркон" способен развивать скорость 9 Маха и дальность эффективной стрельбы до 1000 км. Первоначально он был разработан для использования в ВМФ России.

В британской разведке отметили, что отсутствие в Черном море на момент атаки судов, которые могли нести ракеты, "вызывает вопросы о методе запуска".

Вероятно, для этой цели была адаптирована российская наземная система береговой обороны К-300. Если ее использование подтвердится, это станет серьезной проблемой для украинской ПВО из-за скорости и маневренности ракети, полагают в ведомстве.

"Вполне вероятно, что россияне испытывают новую действующую систему вооружений в условиях реального конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности", – заявили в разведке Британии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Информация о том, что по Киеву ударили ракетой "Циркон", появилась в день массированной атаки 7 февраля. Поводом стали публикации фото с сообщениями о сбитии ракеты. На одном из обломков присутствовала маркировка "3М22". Эксперты пришли к выводу, что украинская ПВО могла подбить "Циркон", и он мог быть не первым, запущенным по Украине.

– В Киевской ГВА заявили, что только после выводов экспертов смогут сказать, действительно ли оккупанты могли использовать "Циркон" для удара по столице Украины.

– Позже в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз подтвердили применение врагом по Киеву ракеты "Циркон". Эксперты, которые работали с обломками ракеты, отметили, что в РФ преувеличили ее возможности.

– Атака "Цирконом" была бестолковой по ряду причин. В частности, потому что это противокорабельная ракета, которая не способна точно поражать цели на земле, пояснил военный эксперт Михаил Жирохов.

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