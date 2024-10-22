Россия может задействовать военных из КНДР в зимних штурмах на востоке Украины – The Guardian

Российская террористическая армия может привлечь северокорейские войска для штурмовых действий в зимний период. Также военные из КНДР могут служить в качестве поддержки логистики и инженерных работ вблизи линии фронта.

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Однако на данном этапе неизвестно, что именно будут делать северокорейцы в войне против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

По словам эксперта из аналитического центра Королевского института оборонных исследований Сэма Крэнни-Эванса, северокорейские войска могут быть использованы в самых разных целях. Эксперт не исключает, что войска из КНДР пригодятся российской армии для перемещения боеприпасов или возведения укреплений.

Также он допустил, что Кремль может привлечь армию КНДР для несения службы в тылу, чтобы таким образом высвободить больше собственных войск для отправки на войну в Украину. При этом эксперты отмечают, что военным из Северной Кореи предстоит многому научиться, в том числе тому, как дешевые беспилотники определяют обстановку на поле боя в Украине.

Генеральный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн заявил, что есть и очевидные политические преимущества для обеих сторон, прежде всего существенное ужесточение отношений между двумя членами "Оси потрясений" – группировкой Россия, Китай, Иран и Северная Корея, члены которой в разной степени хотят бросить вызов западной военной гегемонии.

"Россия предложила Пхеньяну такую ​​политическую поддержку, которая ранее наблюдалась только в Пекине, и воодушевила Север. Она также может поставлять ракетные технологии и, возможно, технологии подводных лодок", – сказал Фонтейн.

Напомним, постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг заявил, что за помощь в войне против Украины страна-террорист Россия может предоставить Северной Корее ядерные технологии в сфере вооружений. Также Пхеньян ждет от Москвы финансовой помощи.

К слову, военно-политическое руководство страны-террориста России опасается, что укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна может дать обратный эффект. В Кремле боятся, что на фоне привлечения войск КНДР к войне Южная Корея предоставит помощь Украине.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о возможном размещении северокорейских войск в России для отправки на войну в Украину. В то же время он добавил, что такой шаг вызовет "беспокойство", если окажется правдой.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что сейчас почти 11 000 северокорейских пехотинцев учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.