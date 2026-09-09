Россия не смогла заменить американские компоненты в «Кинжалах»: что показали исследования

Россия пыталась заменить американские процессоры в бортовых компьютерах аэробаллистических ракет "Кинжал" собственными микросхемами, но из-за неудачных испытаний была вынуждена вернуться к иностранной электронике. В новейшем образце ракеты, сбитой в мае 2026 года, специалисты обнаружили процессоры производства американской компании Texas Instruments.

Видео дня

Об этом заявил советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает "Главком". По его словам, результаты исследований свидетельствуют о том, что российские аналоги не смогли полноценно заменить западные компоненты.

РФ вернулась к американским процессорам

Показательным является исследование бортового компьютера "Заря-61", который используется в ракетах "Кинжал". В 2023 году Россия пыталась устанавливать вместо американских процессоров Texas Instruments собственные микросхемы.

Однако анализ более позднего образца "Заря-61", извлеченного из ракеты, сбитой в мае 2026 года, показал, что от российской замены полностью отказались. В системе вновь используются американские процессоры.

При этом российское оружие содержит электронику разного возраста. Например, на одной из плат "Заря-61", изготовленной в мае 2025 года, обнаружили компоненты, созданные в 2021–2024 годах.

Главные истории дня

Среди них был DSP-процессор Texas Instruments, а также микросхемы памяти IDT, которая в настоящее время входит в состав японской компании Renesas. На другой плате обнаружили процессор Texas Instruments с маркировкой 1986 года и микросхемы AMD, изготовленные в 1996 году.

Таким образом, Россия использует как современные иностранные компоненты, так и значительно более старую электронику, если она остается пригодной для конкретных систем вооружения.

В "Герань-4" обнаружили десятки иностранных деталей

Проблема зависимости российского ВПК от зарубежной электроники касается не только ракет. В беспилотнике "Герань-4", сбитом в Киевской области 12 августа 2026 года, специалисты идентифицировали 96 компонентов иностранного производства.

Речь идет о деталях из США, Китая, Тайваня, Германии, Швейцарии и Канады. Среди производителей называли Texas Instruments, Amphenol, Diodes Incorporated, Kyocera AVX, Kemet, ON Semiconductor и Vishay Intertechnology.

Причем семь из этих компонентов были изготовлены уже в 2026 году, а еще три — в 2025-м. Это свидетельствует о том, что доступ РФ к современной иностранной электронике сохраняется, несмотря на введенные санкции.

В "Искандере-М" обнаружили 147 иностранных компонентов

Еще больше иностранной электроники обнаружили в баллистической ракете "Искандер-М", найденной после удара по Киевской области в начале июля 2026 года. В ее составе специалисты идентифицировали 147 компонентов иностранного производства.

Среди них были детали из США, Беларуси, Швейцарии, Германии, Китая и Японии. В частности, речь идет о продукции Texas Instruments, Analog Devices, Maxim Integrated, Cypress, STMicroelectronics, Macronix, Integrated Silicon Solution и MaxLinear.

По меньшей мере 21 компонент в этой ракете был изготовлен в 2025 году. Кроме того, исследователи обнаружили детали с маркировкой 2026 года.

В то же время российские ракеты содержат и собственные компоненты. В том же "Искандере-М" обнаружили 36 деталей российского и 11 белорусского производства.

Однако собственной компонентной базы у РФ недостаточно для полноценного производства сложных систем вооружения. Поэтому Россия вынуждена сочетать собственную электронику с иностранной и получать необходимые детали через различные международные цепочки поставок.

Власюк подчеркнул, что производители, правоохранительные органы и структуры экспортного контроля располагают достаточной информацией для того, чтобы выявлять и блокировать поставки таких компонентов в Россию.

Напомним, в обломках российской ракеты-дрона S8000 "Бандероль" украинские специалисты идентифицировали от 20 до 30 ключевых иностранных компонентов. Среди них были микросхемы и другие детали производства США, Швейцарии, Японии, Австралии, Южной Кореи и Китая.

Как писал OBOZ.UA, в российских ракетах "Искандер-М" обнаружили значительное количество иностранных компонентов. По данным ГУР, из 140 идентифицированных деталей лишь около четверти были изготовлены в России, тогда как 63 компонента имели американское происхождение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!