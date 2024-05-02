'Россия никогда не будет соблюдать соглашения': генерал Ходжес раскритиковал идею замораживания войны в Украине

Украина не должна соглашаться на замораживание войны, поскольку для страны-агрессора России это будет лишь дополнительным временем на подготовку следующего шага. Москва уже неоднократно показывала, что не собирается придерживаться никаких заключенных соглашений.

Такое мнение высказал американский генерал, экс-командующий Сухопутными силами Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес в интервью "РБК-Украина". Он выступил категорически против так называемого замороженного конфликта и высказал убеждение, что это не приведет к положительному результату.

"Тот, кто говорит, что война должна быть заморожена, никогда не смотрел на карту. Я имею в виду, что они не понимают значения Крыма, Черного моря, а также никогда не читали ни одной книги по истории, потому что Россия никогда не будет соблюдать какое-либо заключенное соглашение", – сказал генерал.

Разговоры про "замораживание конфликта" Ходжес назвал бессмысленными. В то же время он признал, что сейчас на Западе меньше говорят о том, что войну в Украине нужно заморозить.

Будущее своего государства должны определять только украинцы, подчеркнул он.

"Это украинцы должны решать свое будущее, а не кто-нибудь другой. И это не то, что США могут "замораживать", все зависит от Украины. И я надеюсь, что Запад продолжит поддерживать Украину таким образом, чтобы она не чувствовала давления сделать это. Я разговаривал с друзьями из Румынии, стран Балтии и Финляндии. Никто не хочет, чтобы был заморожен конфликт", – подчеркнул Ходжес.

Недавно в СМИ появилась информация, что Турция инициирует свой проект договора между Украиной и Россией, который включает замораживание войны на нынешней линии фронта и внеблоковый статус Украины до 2040 года. В Офисе президента заявили, что это дезинформация России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны считают, что новой военной помощи от США, вероятно, будет недостаточно, чтобы Украина освободила все оккупированные территории. Более того, западные СМИ, сообщают, что некоторые официальные лица США возобновили обсуждение идеи "заморозки" линии фронта.

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