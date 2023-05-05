Россия обстреляла Славянск и Краматорск: повреждены здания двух заводов. Фото и видео

Российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В Краматорске повреждено здание Новокраматорского машиностроительного завода, а в Славянске 2 ракеты С-300 прилетели в завод "Зевс Керамика".

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Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram. По предварительным данным обошлось без жертв (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Славянск и Краматорск под обстрелами – враг бьет по промышленным предприятиям", – пишет Кириленко.

По данным главы Донецкой ОВА, в Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

"Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят!", – добавил Павел Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 4 мая РФ устроила воздушную атаку на Киев. Враг запустил в сторону Киева "шахеды" и, вероятно, баллистические ракеты, заявили в Киевской МВА. Силы ПВО сбили все враждебные цели.

– Во время массированной атаки 9 марта армия РФ ударила "Кинжалом" по объекту инфраструктуры в Киеве. Обломками ракеты были ранены два человека.

– Россия также применила "Кинжалы" во время атаки 26 января. Гиперзвуковые ракеты ударили по Киеву и Запорожью.

– 21 апреля в Воздушных силах ВСУ показали первое фото Patriot на боевом дежурстве в Украине. В защиту Украины стал уже второй дивизион.

– В Воздушных силах рассказали о существенном преимуществе ЗРК Patriot и призвали Запад предоставить Украине больше такого вооружения.