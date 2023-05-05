Россия обстреляла Славянск и Краматорск: повреждены здания двух заводов. Фото и видео
Российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В Краматорске повреждено здание Новокраматорского машиностроительного завода, а в Славянске 2 ракеты С-300 прилетели в завод "Зевс Керамика".
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram. По предварительным данным обошлось без жертв (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Славянск и Краматорск под обстрелами – враг бьет по промышленным предприятиям", – пишет Кириленко.
По данным главы Донецкой ОВА, в Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.
"Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю. За все поплатятся и заплатят!", – добавил Павел Кириленко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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