Россия поднимала в воздух группу самолетов Ту-95МС: пуски крылатых ракет были имитационными

В среду, 20 ноября, Россия подняла в воздух семь самолетов Ту-95МС с аэродромов "Энгельс" и "Оленья". Они могли совершить пуски крылатых ракет Х-101. но в итоге ушли на посадку без пусков.

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В случае объявления воздушной тревоги, украинцев призывали не пренебрегать правилами безопасности. Об этом сообщали мониторинговые каналы.

Все самолеты Ту-95МС совершили маневры, похожие на пуски ракет. Если это подтвердится, ракеты могут попасть в украинское воздушное пространство в течение часа примерно в 18:30.

"Все семь бортов Ту-95мс совершили маневры пуска ракет из района Энгельса. Если пуски ракет с Ту-95мс подтвердятся, ожидаем вхождения ракет в наше воздушное пространство в течение часа", – говорится в сообщении.

По состоянию на 19:00 вхождение ракет в наше воздушное пространство не зафиксировано.

В 19:30 мониторинговые каналы сообщили, что пуски ракет с Ту-95 были имитационными (фактически ракет в воздухе не было) и все борты осуществили передислокацию на авиабазу "Энгельс-2".

Напомним, собеседники OBOZ.UA уверяют: в течение 20 ноября не ожидают российских ракетных ударов, которые были бы мощнее недавних массированных комбинированных атак. Ведь россияне имеют технические ограничения для нанесения таких ударов и требуют времени для накопления соответствующего количества ракет.

Утром 20 ноября посольство США в Киеве заявило, что в этот день не будет работать из-за угрозы массированного ракетного удара войск РФ по Украине.

Вслед за американскими дипломатами подобное заявление сделали их коллеги из посольства Испании в нашей стране.

СМИ также начали сообщать об аналогичных решениях дипломатических представительств Греции и Италии в Украине.

Между тем, только в воскресенье, 17 ноября, РФ устроила самую массовую комбинированную атаку за как минимум последние несколько месяцев. Ночью и утром государство-агрессор запустило по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Украинская ПВО тогда уничтожила более 140 целей.

Основные усилия при атаке россияне направляли на поражение украинской энергосистемы.