Россия потерпела в Украине многие стратегические поражения, а ее оружие не может противостоять западному, – премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо во вторую годовщину полномасштабного вторжения заявил, что Россия потерпела в Украине многие стратегические поражения. Более того, одобренное Кремлем российское оружие не может противостоять западному.

Такое заявление он сделал во время мер в Гостомеле к годовщине начала широкомасштабной войны, которую РФ развязала в нашей стране. Об этом сообщают СМИ.

"Русское поражение в Гостомеле было началом конца российской попытки захватить Киев. Война, начатая РФ против Украины, многое изменила в Украине и по всему миру. Россия терпела одно стратегическое поражение за другим", – сказал Де Кроо.

Премьер-министр Бельгии отметил, что НАТО повысило свою эффективность и снова стало центром коллективной безопасности в Европе. Финляндия, а затем и Швеция значительно усилили восточные фланги Альянса.

В то же время Черноморский флот РФ был разгромлен, и оказалось, что российское оружие не способно противостоять западному. Но этого всего, по словам Де Кроо, не было бы, если не мужество противостоящих агрессору украинских защитников.

"Но все это не произошло бы, если бы не произошли столь важные битвы здесь, в Гостомеле, которые позволили Украине продолжать борьбу. Я здесь, чтобы воздать честь мужественным защитникам, всем тем, кто отдал свою жизнь ради воли и безопасности Украины и всех нас", – отметил премьер-министр Бельгии, завершив свое выступление словами "Слава Украине".

Напомним, в субботу, 24 февраля, в Киев прибыли четыре западных лидера, а именно премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Высокопоставленные чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами почтили память погибших защитников Украины в российско-украинской войне. В церемонии, в частности, приняли участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

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