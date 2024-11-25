'Россия представляет наибольшую угрозу безопасности': Сибига рассказал, когда ОБСЕ обсудит применение Путиным 'Орешника'

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в среду, 27 ноября, обсудит российский удар баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру. Это произойдет в ответ на срочный запрос нашего государства.

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Эту эскалацию со стороны РФ будут обсуждать на специальном совместном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности. Об этом Сибига написал на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Россия представляет наибольшую угрозу безопасности в регионе. Ее неприемлемые действия демонстрируют, что только Москва стремится развернуть войну, поэтому их нужно осудить и остановить.

"Мы будем использовать все международные площадки и механизмы для усиления глобального давления на агрессора", – заверил министр.

Ранее Сибига назвал применение Россией баллистической ракеты средней дальности по Днепру типичным шантажом со стороны агрессора. Он призвал Запад игнорировать угрозы Кремля и усилить воздушный щит над украинским государством.

Как сообщал OBOZ.UA, удар по Днепру, который будут обсуждать в ОБСЕ, был нанесен утром 21 ноября. Диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по городу баллистической ракетой средней дальности "Орешник", отметив, что это было тестовым испытанием боеприпаса.

Главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков считает, что межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж" и "Орешник", о котором говорят в РФ, это одно и то же. Вторая была разработана на основе первой, информацию об этом подтвердили в Пентагоне.

Катков также назвал систему ПВО, которая сможет сбивать "Орешник" еще в космосе. Это не система THAAD, а ракетные эсминцы Arleigh Burke и сухопутные стационарные Aegis Ashore, оснащенные ракетами SM-6 и SM-3.

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