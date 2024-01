Россия расширяет применение химического оружия в войне против Украины, 'тестируя' реакцию мира – ISW

Оккупационные войска России увеличивают применение химического оружия в войне против Украины, продолжая очевидные нарушения соответствующей Конвенции, стороной которой является страна-агрессор. Возможно, таким образом они "испытывают" международную реакцию, чтобы затем расширить тип подобного вооружения.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они в том числе ссылаются на данные Украинского центра исследования трофейного, перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ.

На брифинге 25 января представитель Центра Андрей Рудык рассказал, что в российские военные начали чаще применять против украинских позиций гранаты РГ-ВО с хлорацетофеноном (разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками). В декабре 2023 года Украина зафиксировала 81 такой случай, а за первые две недели 2024-го враг применил химоружие уже как минимум 51 раз.

Согласно данным Генштаба ВСУ, 14 декабря оккупанты использовали новый тип специальной газовой гранаты, содержащей газ CS (2-хлорбензальмалононитрил). А 22 декабря военные преступники с 810-й бригады морской пехоты ВС РФ признали, что намеренно применяют химоружие, сбрасывая с БПЛА гранаты К-51 с газом CS на украинские позиции возле Крынок (левобережье Херсонской области).

Андрей Рудык заявил, что гранаты РГ-ВО могут убить военных, находящихся в землянке или закрытом помещении, в течение пяти минут. А исследование показало, что недавно использованная российская граната РГ-ВО была изготовлена ​​на неизвестном, но, вероятно, российском заводе в 2023 году.

Отмечается, что так Россия, возможно, пытается оценить международную реакцию на использование ее войсками химического оружия в Украине, чтобы расширить тип таких вооружений, которыми оккупанты способны пользоваться.

В ISW напомнили, что страна-агрессор является участником Конвенции о химическом оружии, которая запрещает его использование в качестве метода ведения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Генштабе ВСУ рассказывали, что армия РФ до 10 раз в день запускает химоружие по позициям Сил обороны. Речь идет о гранатах К-51, которые не являются летальным средством, но способны на время лишить личный состав возможности сопротивляться и сделать легкой мишенью уже для летального оружия врага.

