Россия разрабатывает недорогие крылатые ракеты на смену "Шахедам": "Флеш" сообщил, когда они могут появиться. Видео

Российские оккупанты не ограничатся реактивными "Шахедами", развивающими скорость примерно до 500 км/ч. Уже через полгода Россия может начать массово применять против Украины дешевые крылатые ракеты, скорость которых достигает 750 км/ч. Враг делает ставку на такие ракеты, как "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" и "Гербера-5".

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Соответственно, Украине необходимо срочно создавать собственные недорогие ракеты с твердотопливным двигателем для сбивания новых российских ракет. Об этом рассказал советник главы государства по вопросам технологического развития обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что сказал Флеш

Флеш имеет в виду российские "гибриды" дрона и бомбы, которые приобрели свойства ракеты благодаря крыльям и скорости.

"Это малогабаритные недорогие крылатые ракеты со скоростью 500–750 км/ч, которые будут летать на предельно низких высотах. Такие цели гораздо сложнее обнаруживать и сбивать с помощью обычных мобильных огневых групп или имеющихся средств перехвата", – подчеркнул советник президента.

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Сергей Бескрестнов ссылается на данные украинской разведки – Кремль заказал их примерно столько же, сколько и реактивных дронов.

И против таких целей нынешние скоростные перехватчики будут бессильны, хотя в Украине уже разрабатывают как минимум три-пять их вариантов.

Поэтому, как утверждает Флеш, Украине уже сейчас нужно заняться созданием собственных недорогих твердотопливных ракет, ведь времени на это осталось "буквально полгода".

Можно ли уберечься от "Шахедов"

Отдельно Сергей Бескрестнов обратил внимание на модификацию "Шахед-Seeker" с мощной камерой. После захвата цели такой дрон атакует ее автоматически, полагаясь на оптическую навигацию, поэтому средства РЭБ на него уже не влияют.

В первую очередь реактивные "Шахеды", которыми российские оккупанты усилили удары по Украине, опасны из-за высокой скорости, поэтому в такой ситуации не стоит полагаться на догадки. То, что дрон якобы "высоко", "уже пролетел" или его звук слышен с другой стороны, не означает, что опасность миновала. Однако есть простые правила, как сохранить свою жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA, стоит знать, что российские реактивные "Шахеды" во время полета на Киев используют один и тот же маршрут. Такая траектория может быть связана с работой LTE-модемов беспилотников через мобильные сети Беларуси.

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