Россия второй раз за сутки атаковала порт на Одесщине: подробности

Страна-агрессор Россия 24 мая направила дроны-камикадзе на припортовую инфраструктуру Одесщины. Это стало второй за сутки вражеской атакой на такие объекты в области.

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Последствия военного преступления РФ еще устанавливаются. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, российские ударные беспилотники попали по объектам припортовой инфраструктуры ночью в субботу.

"Осмотр продолжается, прокуроры во взаимодействии со следователем документируют очередное военное преступление РФ", – отметили в Одесской облпрокуратуре.

Под ее процессуальным руководством начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ Одесской области.

Напомним, что менее суток назад, днем 23 мая, Россия нанесла ракетный удар по порту в Одессе, направив две баллистические ракеты типа "Искандер-М". На месте погиб сотрудник частного предприятия по транспортной обработке грузов, впоследствии в больнице скончались еще двое мужчин. Известно по меньшей мере о шести травмированных.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 мая Россия дронами атаковала пригород Одессы. Был поврежден частный дом и пострадал мужчина.

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