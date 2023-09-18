Россия задействовала беспрецедентное количество авиации: Игнат рассказал об особенностях ночного обстрела

Во время ракетной атаки по Украине ночью 18 сентября российская оккупационная армия применила большое количество авиации. Враг использовал тактическую авиацию и беспилотники для обстрела Украины.

Наряду с этим оккупанты запустили по территории нашего государства крылатые ракеты и дроны-камикадзе Shahed. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ночью 18 сентября наблюдалось нетипичное количество вражеской тактической авиации. В небе было зафиксировано сразу несколько десятков бортов.

"Сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации. Несколько десятков бортов нетипично в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, которые атаковали Украину вместе с крылатыми ракетами и шахедами. Активность авиации была высокой", – отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят российские самолеты. С помощью этих истребителей получится отогнать врага дальше от государственной границы Украины.

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"Именно поэтому F-16, которые мы хотим как можно скорее получить от партнеров, не должны уступать российским самолетам по тактико-техническим характеристикам, чтобы отогнать их подальше от наших границ", – заявил Игнат.

Напомним, страна-агрессор Россия 18 сентября вторые сутки подряд устроила массированную воздушную атаку по Украине – запустила 17 крылатых ракет и 24 ударных БПЛА. Перед рассветом серия мощных взрывов прогремела в Хмельницкой области – они были на территории предприятия, там вспыхнул пожар. Также в регионе разрушен железнодорожный путь.

Ранее сообщалось, что во время атаки по Украине в ночь на 18 сентября войска Российской Федерации обстреляли Вилковскую громаду Одесской области. Враг попал по рекреационной инфраструктуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России 17 сентября обстреляли девять громад в приграничной с РФ Сумской области Украины. В результате ударов врага погиб один мирный житель, еще два получили ранения.

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