Россия массированно атакует 'шахедами' юг Украины: что нас ждет осенью и какое противодействие есть в ВСУ

В ночь на 14 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed". На этот раз нападение произошло с трех направлений: мыса Чауда, что в Крыму, а также российских - Ейска и Курска. Всего зафиксированы пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей, из которых уничтожено 17.

Запущенные российской армией "Shahed" несколькими волнами атаковали дунайские порты Украины, которые уже неоднократно подвергались ударам дронами и ракетами, которые Россия наносит с середины июля с тех пор, как разорвала "зерновое соглашение".

За половину сентября количество "шахедов", а это уже более 200 единиц, которые Россия использовала для атак против Украины, количественно превзошло показатели последних месяцев. Так, в июне их было - 197 единиц, в июле - 246, а в августе - только 167 .

OBOZREVATEL разбирался в том, что стоит за ростом количества атак и использованных беспилотников, а также чего ждать в ближайшее время.

Россия и Белоруссия строят заводы по производству иранских БПЛА или уже построили?

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Иран уже долгое время строит заводы по производству беспилотных летательных аппаратов в Беларуси и Российской Федерации, что значительно поддержит российское вторжение в Украину, – говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

В мае 2023 года Украина заявила, что иранские инженеры изучают, как превратить заводы в белорусском Гомеле, в предприятия по производству беспилотников. В июне администрация президента США Джо Байдена сообщила, что Иран помогает России построить завод по производству беспилотников в Татарстане. В мае этого года Иран открыл завод по производству беспилотников в Душанбе (Таджикистан), имеющем дружеские отношения с Россией.

Как отмечают в ISW, производство иранских беспилотников в Беларуси и России принесет пользу как РФ, так и Ирану. Россия выиграет, ведь получит гораздо больше иранских беспилотников для атак против Украины.

Израильские и украинские СМИ отмечают, что строительство завода по производству беспилотников в Беларуси и России облегчит "логистические проблемы", с которыми сталкивается Россия при транспортировке иранских беспилотников в РФ через Ближний Восток.

Иран выигрывает, получив наличные деньги, а также вооружение. В конце 2022 г. западные СМИ предположили, что Иран может получить российские истребители Су-35 в обмен на поставки своих БПЛА. Однако в последние месяцы иранские военные чиновники все чаще выражают скептицизм по поводу получения Су-35. И все же в марте Россия предоставила Ирану передовое программное обеспечение для наблюдения и кибероружия в обмен на беспилотники, отмечают в ISW.

Упущенные возможности

В 2019 году реально рассматривали возможность закупки Украиной легких турбовинтовых штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano. Эти самолеты эффективно перехватывали Shahed-136 по маршрутам их полета, считают эксперты. Имеющаяся номенклатура вооружений ST позволяет им уничтожать дроны на средней дальности. К сожалению, эта идея так и осталась невыполнимой.

"Если бы в 2019 году вопрос с Super Tucano был бы решен положительно, тогда, когда в Бразилии был адекватный президент, а не пророссийский, как сегодня, то до 2022 года мы вполне могли бы иметь эскадрилью, а то и две этих штурмовиков, которые могли бы перехватывать Shahed-136 еще до подлета в зону риска, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – На сегодняшний день Super Tucano были бы не лишними для прикрытия не только Одессы, но и Измаила, Рены или Килии".

Реакция румын и НАТО вызывает недоумение

За последние дни в Румынии, которая, как известно, входит в НАТО, официально произошло уже три случая падения российских беспилотников.

Сначала власти этой страны отрицали сам факт падения БПЛА и со временем все же определяли, что инциденты были. Дошло до того, что жителям приграничных с Украиной районов через местную систему оповещения тревоги начали поступать следующие сообщения:

"Есть вероятность падения предметов с воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвале или укрытии гражданской защиты".

В связи с этим власти страны объявили о начале строительства бомбоубежищ у украинской границы, сообщает AFP. На этот шаг пошли после решения комитета по чрезвычайным ситуациям Румынии принять "меры защиты национальной территории в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине".

Что касается позиции НАТО, то генеральный секретарь Альянса Столтенберг заявил, что "нет признаков умышленного удара".

По мнению Александра Коваленко, реакция румын не совсем соответствует тому, что происходит на их территории.

"Хотя Румыния с самого начала полномасштабного вторжения оказывала большую помощь Украине, в ситуации с российскими дронами они действуют непонятно. Румыния является членом НАТО, поэтому имеет полное право и даже должна сбивать все посторонние объекты, появляющиеся в воздушном пространстве страны. Пока наши соседи только наблюдают - как что-то там летает и детонирует уже даже у их населенных пунктов. Это беспозвоночная позиция, по-моему. После всего, что произошло, румыны и НАТО продолжают делать вид, что все более-менее хорошо, но это уже давно не так", – отметил военный эксперт.

Россия накапливала "шахеды" для массированных ударов

"Действительно, Россия в сентябре значительно увеличила как количество своих атак, так и количество использованных БпЛа "Shahed". Это может быть связано с получением крупной партии из Ирана или отладкой какого-то производства на территории РФ, - говорит Александр Коваленко. - За информацией, которая есть в настоящее время, все же рано говорить о каком-то массированном отлаженном производстве.Вероятности есть, но фактов пока нет.По последним данным, строящийся завод в Татарстане заработает весной 2024 года.Конечно, какие-то ограниченные серии они могут изготавливать у себя уже и сегодня.И все же, какая именно ситуация у россиян с количеством имеющихся "Shahed" будет понятно со временем. Если они продолжат таким же темпами не только в сентябре, но и в октябре, то можно будет признать тот факт, что производство у них уже есть."

По мнению Александра Коваленко, увеличение количества атак дронов-камикадзе связано с их накоплением в рамках подготовки к выходу России из зернового соглашения и началу систематического уничтожения черноморских и дунайских портов Украины.

Что касается противодействия массированным атакам "Shahed", то в Украине пока нет достаточного количества систем ПВО, чтобы эффективно закрыть свое небо от нападения. Поэтому наши партнеры должны поторопиться с передачей действенных средств против враждебных БПЛА.

Что мы можем сделать уже сегодня, чтобы уменьшить российские атаки, так это ударить по размещению дронов-камикадзе и местам их запуска. Россияне начали использовать территорию того же временно оккупированного Крыма, а именно мыса Чауда. Как показывают события последних дней, все военные цели полуострова будут уничтожены (последняя спецоперация СБУ и ВМС Украины была успешно реализована ночью 14 сентября возле временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долл.) .США.- Ред). Есть еще российский Курск – одно из основных направлений, откуда улетают "Shahed", куда мы также можем нанести превентивный удар соответствующими средствами. То есть, надо работать на предупреждение, я не исключаю именно такое развитие событий", – констатировал Александр Коваленко.